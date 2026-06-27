Adalar Belediyesi'nde Başkan Vekili Belli Oldu

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CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün belediye meclisinde başkanvekili seçimi yapıldı. Yapılan seçimde CHP’nin adayı Medine Pamuk, Adalar Belediye Başkanvekili seçildi. Belediye meclisindeki sandalye dağılımında çoğunluk CHP'de bulunuyor.

İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından Adalar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ali Ercan Akpolat'ın yerine vekaleten görev yapacak ismin 27 Haziran'da seçileceğini duyurmuştu. CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen son operasyonda 19 Haziran şafak vakti gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35 kişi, 23 Haziran'da tutuklanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi