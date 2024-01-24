Acun Ilıcalı'ya sponsor olmuştu: Holdingin patronu da gözaltına alındı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘dolandırıcılık’ soruşturmasına, önceki gün alınan kararla yeni isimler dâhil edildi. Kripto para borsası Tomya’nın sahibi Yavuz Usta ve beraberindekilere yönelik geçen kasım ayında başlatılan soruşturmada dün sabah yeni bir gözaltı dalgası daha yaşandı.

Dün gözaltına alınan isimler arasında Kapalıçarşı piyasasının en güçlü bir kaç isminden biri olarak anılan Fayik Özbey’in (52) de dahil edildiği anlaşıldı. Ağabey Yatırım Holding’in yanı sıra Özbey Kıymetli Madenler AŞ, Venüs Döviz Altın AŞ, Özbey Değerli Metaller Rafineri AŞ, Venbey Yatırım Menkul Değerler AŞ, Özbey Altın Sanayi AŞ, Osmanlı Döviz Altın AŞ, Özbey Finansal Danışmanlık Limited Şirketi’nin ortakları arasında yer alan Özbey ile birlikte 8 kişi gözaltına alındı.

8 İSİM DAHA GÖZALTINDA

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Fayik Özbey’in yanı sıra Metin Altan, Kemal Akarsu, Yunus Can Göktaş, Mert Karalp, İbrahim Kayra, Hasan Tekin ve Kaan Şen dün sabah gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Konu ile ilgili telefonla ulaştığımız Özbey’in bir avukatı, müvekkili ile yapacağı görüşme sonrası görüş beyan edebileceğini kaydetti. Bu arada, dün gözaltına alınan 8 şüphelinin belirlenen adreslerinde 3 gün boyunca arama el koyma izni verildi.

Dün yapılan gözaltı işlemleri ile birlikte ‘Tomya soruşturması’ kapsamında bulunan şüpheli sayısı 38’e yükselmiş oldu. Tomya AŞ’nin patronu Yavuz Usta ile birlikte 10 kişi halen tutuklu durumda. Soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden Ekonomist Ece Pulaş ise geçen günlerde tahliye edildi. Şüpheliler, birçok kişinin parasını, paravan firmalar kullanarak hesaplarına geçirmekle suçlanıyor.

ACUN’UN TAKIMINA SPONSOR OLMUŞTU

Şimdilerde ‘dolandırıcılık’ soruşturması ile gündemde olan kripto para borsası Tomya, Acun Ilıcalı’nın, İngiltere Premier Ligi takımı Hull City’nin sponsoru olmasıyla adını duyurmuştu. Sponsorluk anlaşması törenine, şirket sahibi Yavuz Usta ve Ece Pulaş’ın yanı sıra Acun Ilıcalı ve futbolcu Ozan Tufan da katılmıştı.