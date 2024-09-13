Açılışını Ali Erbaş Yapmıştı: Haklarını Alamayan İşçiler 3 Gündür Cami Minaresinde

TUĞBA ÖZER

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Elmalıkent mahallesinde AKP'li belediye başkanı Hasan Can tarafından kurulan vakıf tarafından temeli 2018 yılında atılan ‘Büyük Cami’ inşaatı, Hasan Can bir daha başkan adayı gösterilmeyince yarım kaldı. Yeni başkan İsmet Yıldırım Can’ın projesine bütçe ayırmayınca cami için TOKİ'nin iştiraki Emlak Konut GYO devreye girdi. Emlak Konut da inşaatın ihalesini Kurulum İnşaat’a verdi.

BİR İŞÇİ KENDİSİNİ YAKMAYA ÇALIŞTI

6 yıldır süren inşaat süreci yılan hikayesine dönerken çok sayıda işçinin maaşları ödenmedi. Maaşlarını ve diğer haklarını alamayan işçiler 3 gün önce İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kampüsü'nün de yer aldığı alandaki inşaatta eyleme başladı. 9 işçiden 3’ü caminin minaresine çıkarak inşaattaki kalıp tahtalarını ateşe verdi.

Dün Engin Pars isimli işçi de kendisini ateşe vermeye çalışınca polis tarafından gözaltına alındı.

3 GÜNDÜR MİNAREDELER

Yapı Yol İşçileri Sendikası Başkanı Mustafa Adnan Akyol, çevik kuvvet ekiplerinin şantiye alanına girişleri engellediğini belirterek, “Şu anda Minareye çıkan işçilerle irtibat kuramıyoruz, yemek de veremiyoruz. Dün akşamdan beri aç ve susuzlar orada” dedi.

100’e yakın işçinin maaşlarını alamadığını söyleyen Akyol eyleme dair de şunları söyledi:

“Sendikamız işçisi 9 işçi eylemde ancak parasını alamayan çok sayıda işçi var. Onlar paralarını alamadıkları için memleketlerine dönmüşler. 3 aydır maaşları ödenmemiş. Kurulum İnşaat isimli şirket işçilerin sigortasını asgari ücretten yatırarak vergi kaçırıyor. Hırsızlar, işçinin sırtından ve devletten çalıyorlar. İş güvenliği yok, çalışma şartları, işçilerin kaldıkları koğuşlarda koşullar çok kötü” dedi.

'FİKİR BABASI' ERDOĞAN

20 bin kişi kapasiteli Büyük Camii’nin temeli 6 Haziran 2018’de düzenlenen törenle atılmıştı. Törende konuşan dönemin Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, caminin fikir babasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğunu belirterek “Bu camiye Ulu Camii diyecektik ama Ümraniye’de bu isimle camimiz var ve buraya Büyük Camii diyelim dedik. Fikir babası Cumhurbaşkanımızdır bu caminin. Ancak sonra alan küçük ve Cumhurbaşkanımızın istediği büyüklükte olmayacağı için Çamlıca Camii projesi gerçekleştirdi. Biz de bu cami inşaatının artık bizim boynumuzun borcu olduğunu gördük ve böyle bir cami inşa edelim dedik. Tarihi izler taşıyan bir cami inşa ettik" demişti.

AÇILIŞI ALİ ERBAŞ YAPTI

Temel atma törenine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katılmıştı. Projeye göre; eski oto pazarının 18 bin 900 metrekarelik arsası üzerinde yükselecek cami toplam 3 bin 653 metrekarelik kapalı alana sahip olacak. 20 bin kişilik cemaat kapasitesi ile caminin altında 45 bin metrekare kapalı alana sahip 3 kat zemin altı otopark inşaatına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlandı. Camide sergi, konferans, fuaye alanları ve kütüphaneler de bulunacak.

İstanbul Müftülüğü'nün verilerine göre Ümraniye ilçesinde 150 adet cami bulunuyor. Yeni camii ile bu sayı 151’e ulaşacak.

Kaynak: Gerçek Gündem