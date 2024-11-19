'Açık Radyo' Artık 'Apaçık Radyo' Olarak İnternet Ortamında Döndü
RTÜK tarafından karasal yayın lisansı iptal edilen Açık Radyo'nun, internet radyo yayın lisans talebi, bugün yapılan toplantıda oy birliğiyle kabul edildi.
Karasal yayını 16 Ekim'de kesilen Açık Radyo, Apaçık Radyo ismiyle geri döndü. Test yayınlarına 8 Kasım'da başlayan Apaçık Radyo, 11 Kasım itibarıyla yayın hayatına yeniden 'merhaba' dedi.
apacikradyo.com.tr sitesinin internet radyo yayın lisans talebi, bugün yapılan toplantıda oy birliğiyle kabul edildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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