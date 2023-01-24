Acı tablo ortaya çıktı: 1 milyon 450 bin çocuk okuldan mahrum

Türkiye’deki çocuk işçi sayısı, 2022 yılında 2 milyonu buldu, son 9 yılda ise 571 çocuk iş kazasında öldü. Yoksulluk ya da çeşitli etkenler yüzünden çocuklar, okula gönderilmiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 22 Aralık 2022 tarihinde öğretim yılı ve öğretim seviyesine göre okullaşma oranını açıkladı. Bunun üzerine CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Onedio'dan Kübra Köklü'ye açıklamalarda bulundu. CHP'li Kılıç, 1 milyon 495 bin 415 çocuğun okul hayatından mahrum kaldığını kaydetti.

"Bir çocuk okuldan, eğitimden mahrum kalıyorsa burada sorgulanması gereken eğitim sistemi ve ailelerin yaşadığı derin yoksulluk yani yönetenlerdir" diyen Kılıç sözlerine şöyle devam etti:

"TÜİK’in açıkladığı en son rakamlara göre, Türkiye’de 5-9 yaş grubunda 6 milyon 628 bin 687, 10-14 yaş grubunda 6 milyon 446 bin 445, 15-17 yaş grubunda ise 3 milyon 758 bin 533 çocuk bulunmaktadır. Bu yaş grupları ile okullaşma oranları kıyaslandığında ilkokul düzeyinde 450 bin 750, ortaokul düzeyinde 657 bin 537, lise düzeyinde ise 387 bin 128 çocuk olmak üzere 1 milyon 495 bin 415 çocuğun okul hayatından mahrum kaldığı anlaşılmaktadır. Bu TÜİK’in bize sunduğu rakamlar. İktidarın baskı ve telkinleriyle açıklama yapan Türkiye’nin belki de en güvenilmez kurumu. Bizim tahmin ettiğimiz ve gözlemlediğimiz ise bu rakamların çok üstünde."

“ÇOCUKLARI BERBERLERDE, KUAFÖRLERDE, SANAYİDE, TARIM ALANLARINDA YA DA TARİKAT KURSLARINDA GÖREBİLİRSİNİZ”

Yoksulluğun derinleşmesiyle beraber ailelerin okul masraflarının altında ezildiğini vurgulayan Sevda Kılıç, "4 artı 4 artı 4 gibi bir sistemde ilkokul, ortaokul ve lise zorunlu eğitim kapsamında olmasına rağmen okullaşma oranının yüzde 100 olmadığını görüyoruz. Köy okullarının kapatılması, öğretmen açığının giderek büyümesi ve yapılmayan atamalar bir yana, ailelerin gelirlerinin çocuklarının okul masraflarını karşılayacak düzeyde olmaması bu sorunu her geçen gün içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Çocuklar hem evde hem de okulda açlıkla mücadele ediyor. Okula aç gidip aç dönüyorlar. Derin bir yoksulluk yaşayan bu çocukları berberlerde, kuaförlerde, sanayide, tarım alanlarında ya da tarikat kurslarında görebilirsiniz. AKP’nin yarattığı ekonomik çöküşün eğitimden uzaklaştırdığı çocukları tekrar eğitime kazandıracak etkin politikalar uygulanmalı" dedi.

CHP'li Sevda Kılıç partisinin iktidara geldiğinde eğitim sistemini tamamen yenileceklerini söyleyerek, "Biz iktidarımızda eğitim sistemini zaten tepeden tırnağa yenileyeceğiz ama öncesinde gelir adaletsizliğine son vermeliyiz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye’yi inşa etmeliyiz. Kadınların ve çocukların yaşadığı derin yoksulluğu ortadan kaldırmalıyız. Bunu da kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamını sosyal güvence altına alan Aile Destekleri Sigortası projemizle sağlayacağız. Aile Destekleri Sigortası kapsamına giren ailelerin çocuklarının tüm eğitim harcamaları karşılanarak eğitimde fırsat eşitliğini yaratacağız. Üniversite öğrencilerimiz de çok büyük sorunlarla mücadele ediyor. Ekonomik kaygıları düşünmekten akademik hayata adapte olamıyorlar" diye konuştu.

"İKTİDARIMIZDA KREŞLER ÜCRETSİZ OLACAK. OKULLARDA ÜCRETSİZ YEMEK UYGULAMASINI DA HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Partisinin eğitim sistemine ilişkin seçim vaatlerini dile getiren CHP'li Kılıç, "İktidarımızda kreşler ücretsiz olacak. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine burs verilecek. Ücretsiz yurt olanağı sağlanacak. Şu anda belediyelerimizin uyguladığı ve iktidarımızda tüm ülkede uygulayacağımız okullarda ücretsiz yemek uygulamasını da hayata geçireceğiz" dedi.

YÖK’ün ve TÜİK’in açıkladığı okullaşma oranları arasında çelişki olduğuna dikkat çeken Kılıç sözlerine şöyle devam etti:

"Üniversitelerde özellikle kadınların okullaşma oranında çok ciddi bir artış varmış gibi görünse de bunun bir illüzyon olduğunu biliyoruz. YÖK başkanı mecliste yaptığı bütçe konuşmasında 2021 yılında okullaşmanın erkeklerde yüzde 40,3, kadınlarda yüzde 49,2 olduğunu ifade etmiştir. TÜİK’in 2022 yılının Aralık ayında açıkladığı oran ise erkeklerde yüzde 44,7 kadınlarda yine 49,2’dir. Ancak öğrenci sayılarına baktığımızda kadın öğrencilerin örgün eğitim kapsamında erkeklerden 106.575 daha az olduğu görülüyor. Açık öğretim dahil edildiğinde ise 43 bin 957 kadın öğrencinin daha az olduğu görülmektedir. Bu verilere göre kadın öğrencilerin okullaşma oranlarının daha az olması gerekiyor. Ancak TÜİK’in verilerine göre kadın öğrencilerin okullaşması erkeklere göre 4,5 puan fazladır. Dünya genelinde 100 kız çocuğuna karşılık 101 erkek dünyaya gelmektedir. Doğum oranları böyle iken YÖK’ün ve TÜİK’in açıkladığı okullaşma oranları ile ilgili bulanık noktalar ortaya çıkmaktadır."