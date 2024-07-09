Acı Ölüm! Salıncak İpi Boynuna Dolanan 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Muş'ta 10 yaşındaki bir çocuk feci şekilde hayatını kaybetti. Evinin bahçesindeki salıncak ipi boynuna dolanan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Muş'un Malazgirt ilçesi Çiçekveren köyünde öğleden sonra meydana gelen olayda; evlerinin bahçesinde kurdukları salıncakta sallanan Semanur Bayraktar, dengesini kaybedince ip boynuna dolandı.
Çocuğun çığlıklarını duyan ailesi boynundaki ipi çıkarıp köyün yakınındaki, Erzurum'un Karaçoban İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Semanur, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Hastanenin morguna kaldırılan Semanur'un cenazesi, yapılacak otopsi sonrası Çiçekveren köyü mezarlığında toprağa verilecek.
Kaynak: DHA