Acı haberi MSB duyurdu: Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), piyade sözleşmeli onbaşı Recep Kabala'nın Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde şehit olduğunu bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in, "Kahraman silah arkadaşımız 17 Mayıs 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" mesajı yer aldı.

ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde mevzide meydana gelen mühimmat patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'ya Allah’tan rahmet diliyorum. Şehidimizin ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.