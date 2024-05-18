Acı haberi MSB duyurdu: Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala şehit oldu.

Acı haberi MSB duyurdu: Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), piyade sözleşmeli onbaşı Recep Kabala'nın Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde şehit olduğunu bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in, "Kahraman silah arkadaşımız 17 Mayıs 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" mesajı yer aldı.

Acı haberi MSB duyurdu: Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu - Resim : 1

ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde mevzide meydana gelen mühimmat patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'ya Allah’tan rahmet diliyorum. Şehidimizin ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Etiketler
Şehit
Çamaşır makinesinin performansını artıran öneri! 1 çorba kaşığı dolusu ekleyin Çamaşır makinesinin performansını artıran öneri! 1 çorba kaşığı dolusu ekleyin
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Hastaneden taburcu edilmiş! Minik Gökçe'nin son sözü 'anne beni bir şey ısırdı' oldu Minik Gökçe'nin son sözü 'anne beni bir şey ısırdı' oldu
Finali kesinleşen NOW TV'nin sevilen dizisine Nilgün Belgün de dahil oluyor Finali kesinleşen NOW TV'nin sevilen dizisine Nilgün Belgün de dahil oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Afganistan'da silahlı saldırı: İspanya Dışişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu Afganistan'da silahlı saldırı: İspanya Dışişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu
Hastaneden taburcu edilmiş! Minik Gökçe'nin son sözü 'anne beni bir şey ısırdı' oldu Minik Gökçe'nin son sözü 'anne beni bir şey ısırdı' oldu
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
İstanbul Havaalanı'ndan başlayan konu Portekiz parlamentosunu karıştırdı: Türklere ırkçı sözler! İstanbul Havaalanı'ndan başlayan konu parlamentoyu karıştırdı
Trafiğe çıkacaklar dikkat: Ankara'da bazı yollar kapatılacak Ankara'da bazı yollar kapatılacak