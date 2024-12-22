Aç Kalan Kurtlar Şehre İndi

Ardahan'da havaların soğumasıyla birlikte aç kalan kurtlar şehir merkezine kadar indi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Aç kalan kurtlar mahalleye kadar geldi. Kurtları gören vatandaş gözlerine inanamazken, hemen o anları kayıt altına aldı. Bir süre Halilefendi Mahallesinde dolaşan kurtlar daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

Kaynak: İHA