Aç Kalan Kurtlar Şehre İndi
Ardahan'da havaların soğuması ile birlikte aç kalan kurtlar şehir merkezine indi. O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı.
Ardahan'da havaların soğumasıyla birlikte aç kalan kurtlar şehir merkezine kadar indi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Aç kalan kurtlar mahalleye kadar geldi. Kurtları gören vatandaş gözlerine inanamazken, hemen o anları kayıt altına aldı. Bir süre Halilefendi Mahallesinde dolaşan kurtlar daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.
Kaynak: İHA