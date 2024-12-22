Aç Kalan Kurtlar Şehre İndi

Ardahan'da havaların soğuması ile birlikte aç kalan kurtlar şehir merkezine indi. O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı.

Aç Kalan Kurtlar Şehre İndi

Ardahan'da havaların soğumasıyla birlikte aç kalan kurtlar şehir merkezine kadar indi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Aç kalan kurtlar mahalleye kadar geldi. Kurtları gören vatandaş gözlerine inanamazken, hemen o anları kayıt altına aldı. Bir süre Halilefendi Mahallesinde dolaşan kurtlar daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

Ayı, Kurt, Tilki... Hepsi Bir Gecede Ortaya ÇıktıAyı, Kurt, Tilki... Hepsi Bir Gecede Ortaya ÇıktıYaşam
Dağlarda Kendiliğinden Yetişiyor, Özenle Toplanıyor: Kalpte Tıkalı Bütün Damarları Açan İksirDağlarda Kendiliğinden Yetişiyor, Özenle Toplanıyor: Kalpte Tıkalı Bütün Damarları Açan İksirGözden Kaçmasın

Kaynak: İHA

Etiketler
Ardahan
Duşakabin Silikonlarındaki Kararmaları Anında Yok Ediyor! Tek Malzeme Yetiyor Duşakabin Silikonlarındaki Kararmaları Anında Yok Ediyor! Tek Malzeme Yetiyor
Elektrik Faturasında Yeni Dönem! 1 Ocak İtibariyle Başlıyor Elektrik Faturasında Yeni Dönem! 1 Ocak İtibariyle Başlıyor
Muğla'da Düşen Helikopterin Hastaneye Çarpma Anları Ortaya Çıktı: Saniye Saniye Böyle Görüntülendi Felaketin Görüntüsü Ortaya Çıktı
Ekonomi Zayıfladıkça Talep Arttı: Üç Emekli Bir Milli Piyango Biletine Giriyor Üç Emekli Bir Milli Piyango Biletine Giriyor