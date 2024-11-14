'Abdullah Öcalan' Çıkışında Yeni Perde! 'Haftaya İkinci Görüşme Olabilir' İddiası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Parti grubunun elini sıkmasıyla başlayan 'çözüm süreci' tartışmaları devam ediyor. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 43 ay aradan sonra 23 Ekim'de terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Ömer Öcalan görüşme sonrası Öcalan'ın "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim" mesajını paylaşmıştı.

İKİNCİ GÖRÜŞME İDDİASI

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, PKK lideri Abdullah Öcalan'la ikinci bir görüşme yapılması için çeşitli temaslar gerçekleşti. Bu kapsamda önümüzdeki hafta Öcalan'la ikinci bir görüşmenin gerçekleşmesinin beklendiği iddia edildi. İkinci görüşmenin Öcalan'ın avukatlarıyla olabileceği ancak bu konuda henüz bir netleşme olmadığı belirtildi.

Kaynak: Gazete Duvar