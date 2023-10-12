Abdullah Gül istedi, 'Yasak Aşk' yazısına erişim engeli geldi!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Oda TV’de yayınlanan bir köşe yazısına erişim engeli getirilmesi için başvuruda bulundu. Mahkeme, Gül’ün talebi üzerine köşe yazısına erişim engeli getirdi.

Son Güncelleme:
Abdullah Gül istedi, 'Yasak Aşk' yazısına erişim engeli geldi!

Odatv yazarı Hürrem Elmasçı 6 Ekim'de “Fırst Lady kızkardeşi-Polis müdürü aşkı... Dikkat bu haber dedikodu içermektedir” başlığıyla yayınlanan köşe yazısına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından mahkemeye başvurularak yayından kaldırma kararı aldırıldı.

Clinton’dan Eisenhower’a birçok yabancı siyasetçinin yasak aşklarından bahsedilen ardından Türkiye'de de bir örneğinin anlatıldığı köşe yazısında "E, şimdi baldız demişken dönelim bize. Yok, bu kez başrolde bir başkan yok. Ve fakat baldıza âşık olan bir koruma müdürü var… Üstelik de makamını yazmayayım çok üst düzey bir lider bu. Ve onun da “kara kutu ”su bir isim…" ifadeleri yer aldı.

Oda TV'de yer alan habere göre, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, avukatı Ercan Duman aracılığıyla Beykoz Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak, habere ve Hürrem Elmasçı’nın X hesabında bulunan tweetlerine erişim engeli getirilmesi yönünde talepte bulundu.

Avukat Ercan Duman mahkemeye sunduğu dilekçesinde; müvekkilinin kişilik haklarının ihlal edildiğini ve kişilik haklarını zedeleyecek içeriklere yer verildiğini iddia etti.

Hürrem Elmasçı’nın kaleme aldığı söz konusu köşe yazısında gerçek kişiye yönelik hiçbir isim ve ifade yer almamasına rağmen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak erişim engeli talebinde bulunması dikkat çekti.

Son Güncelleme:
FETÖ'nün açtığı dosyayla ceza verdiler! Yargıtay Gezi kararında FETÖ'den ihraç edilen polisleri tanık gösterdi Yargıtay Gezi kararında FETÖ'den ihraç edilen polisleri tanık gösterdi
Hasadı hızlı başladı. Yapamazsın diyenlere inat şimdi 181 milyon lira gelir bekleniyor Hasadı hızlı başladı. Yapamazsın diyenlere inat şimdi 181 milyon lira gelir bekleniyor
İmamoğlu'ndan 'Cemal Canpolat' açıklaması: Partimizin disiplin işlemlerini yöneteceğini düşünüyorum 'Partimizin disiplin işlemlerini yöneteceğini düşünüyorum'
Yalı Çapkını dizisindeki Seyran gerçekte Safiye Soyman mı? Yalı Çapkını dizisindeki Seyran gerçekte Safiye Soyman mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bankalar tek tek açıkladı: Emekliye dev promosyon müjdesi Bankalar tek tek açıkladı: Emekliye dev promosyon müjdesi
35 yıl gizlenen gerçek: Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden kızı olduğu ortaya çıktı! 35 yıl gizlenen gerçek: Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden kızı olduğu ortaya çıktı!
Kiracılar dikkat: Ev sahibi ve emlakçı birlik oldu, akılalmaz oyun Ev sahibi ve emlakçı birlik oldu, akılalmaz oyun
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç evlendi: İşte düğünden kareler Melek Mosso evlendi: İşte düğünden kareler
Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı: 3 şirketi sahteymiş! Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı: 3 şirketi sahteymiş!