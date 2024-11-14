Abdulkadir Selvi 'Çözüm Önerisini' Açıkladı! 'Devlet, Çocukları Anne Babanın Rızası Olmadan Alabilmeli'

Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında 5 çocuk hayatını kaybetti. Babaları cezaevinde olan kardeşlerin, anneleri de çalıştığı için evde yalnız olmaları dikkat çekerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocukların kalmakta oldukları yere bu yıl içerisinde on sekiz kere ziyaret gerçekleştirdiklerini ve maddi destek verdiklerini açıkladı. Yaşanan acı olay, Türkiye'deki yoksulluğun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gündemden düşmeyen facia ile ilgili Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de bir yazı kaleme aldı. Selvi, "Eğer bugün sorunu doğru teşhis edip, ona göre çözüm önerileri geliştirmezsek, yasal düzenlemeler yapmazsak, yarın başka Aras Bulut'ları, Masal Işık'ları kaybedeceğiz" diyerek, olayın sadece yoksullukla izah edilemeyeceğini savundu. Abdulkadir Selvi, "Belli ki yasal boşluklar var. Belli ki yeni mekanizmalar oluşturmamız gerekiyor. Çünkü bu olay aysbergin görünen yüzü" ifadelerini kullandı.

'SELÇUK BELEDİYESİ'NİN YAPTIĞI DOĞRU'

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şöyle:

"CHP'li Selçuk Belediyesi'nin müracaatı üzerine Asliye Hukuk Mahkemesi 9.1.2024 tarihinde çocukların sağlık durumlarıyla ilgilenilmesi ve ailenin danışmanlık hizmeti alması kararını veriyor. Selçuk Belediyesi'nin yaptığı doğru. Şimdi CHP'li belediye diye eleştirebilir miyiz? Aile Bakanlığı aileye yıl içerisinde 110 bin 705 TL yardım yapıyor. Ayrıca Selçuk Kaymakamlığı aylık 9 bin TL civarında bir ödeme yapıyor. Ev ailenin kendi mülkü.

Anne Melisa Akcan'ın ise 6 ayrı suç kaydı var. Güveni kötüye kullanma, kasten yaralama, hayvan hırsızlığı, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma gibi.

'CİDDİ YASAL BOŞLUKLAR VAR'

Bu durumda devlet çocukları almak istiyor. Ama anne vermiyor. Yasal olarak ya anne de cezaevine girerse, çocuklara bakacak kimse kalmazsa ya da mahkeme karar verirse çocuklar devlet korumasına alınabiliyor. Bu konuda çok ciddi yasal boşluklar var. Sabıkalı anne, babanın rızası olmadan da bu çocuklar devlet korumasına alınabilmeli. Onların ileride suça bulaşmaması için, eğitimlerini tamamlayabilmeleri için bu yapılmalı.

Evet aile parçalanmasın. Ama aile parçalanmasın derken, bu çocuklar da ölmesin. Yeni Aras'ların yaşaması için ne gerekiyorsa yapılsın."

Kaynak: Hürriyet