ABD'li uzmandan korkutan açıklama: İstanbul'da her an deprem olabilir

‘Yüzyılın felaketi’ olarak nitelendirilen ve merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan ABD'li deprem uzmanı Doç. Dr. Judith Hubbard, İstanbul’da beklenen depremle ilgili bir makaleye atıfta bulunarak “Şimdi her zamankinden daha fazla, bu makale son derece ciddi” diye kaydetti.