ABD'li uzmandan korkutan açıklama: İstanbul'da her an deprem olabilir
7.7 ve 7.6’lık depremlerle şiddetli sarsılan Kahramanmaraş’ta yıkımın boyutu her geçen gün daha ciddi anlamda gözler önüne serilirken, deprem uzmanları ülkedeki diğer fay hatlarıyla ilgili uyarılarını sürdürüyor.
‘Yüzyılın felaketi’ olarak nitelendirilen ve merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan ABD'li deprem uzmanı Doç. Dr. Judith Hubbard, İstanbul’da beklenen depremle ilgili bir makaleye atıfta bulunarak “Şimdi her zamankinden daha fazla, bu makale son derece ciddi” diye kaydetti.
‘KIRILMAYA HAZIR BİR FAY’
ABD’nin New York eyaletindeki Cornell Üniversitesi Jeoloji bölümünde araştırmalarda bulunan Hubbard, neredeyse 20 milyon nüfusu olan İstanbul’un güneyinde kırılmaya hazır bir fay olduğunu söyleyerek “Bölgede deprem boşluğu var” ifadelerinde bulundu.
Twitter hesabından bir dizi tweet atan deprem uzmanı, “Bu fay segmentinde 1509 ve 1766'da meydana gelen son iki büyük deprem ve muhtemel tekrarlama aralığı 200-250 yıl ile, fayın bu kısmı herhangi bir zamanda bir deprem üretebilir” şeklinde yazdı.
‘ÇOKLU FAY KIRILMASIYLA TAHRİBAT ARTABİLİR’
ABD’li uzman, “Burada vurgulanan segmentler 7.0 büyüklüğünde deprem üretebilir. Ancak Pazartesi günü Türkiye'nin güneyinde meydana gelen depremler, karmaşık bir dizide birden fazla parçayı parçalayarak ortaya çıkan büyüklüğü artırdı. Bu tür bir çoklu fay kırılması burada da olabilir” diye ekledi.