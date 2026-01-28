ABD’den Vize Başvurularında 'Sosyal Medya' Şartı: 'Herkese Açık Olacak'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, F, M ve J türü öğrenci ve değişim programı vizeleri ile H-1B ve H-4 vizelerine başvuranların sosyal medya hesaplarını inceleyeceğini duyurdu. Açıklamaya göre, başvuru sahiplerinin hesaplarının gizlilik ayarlarını “herkese açık” olarak değiştirmesi gerekiyor.

HANGİ VİZELER İÇİN GEÇERLİ?

F vizesi yüksek öğrenim gören öğrenciler, M vizesi mesleki eğitim alanlar, J vizesi ise kültürel ve eğitim amaçlı değişim programlarına katılan kişiler için geçerli olacak. H-1B vizesi uzmanlık gerektiren mesleklerde çalışanlar, H-4 vizesi ise bu kişilerin eşleri ve 21 yaş altı çocuklarını kapsıyor. Turist vizesine yönelik bir düzenleme henüz yok.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN TALİMATI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Aralık 2025 başında ülke dışındaki diplomatik temsilciliklere yazdığı talimatta, H-1B başvuru sahipleri ve birinci dereceden yakınlarının sosyal medya hesaplarının incelenmesi gerektiğini bildirmişti. Bakanlık, Haziran ayında öğrenci vizeleri için de aynı uygulamanın geçerli olacağını duyurmuştu.

Bakanlığın açıklamasına göre, sosyal medya hesaplarının incelenmesiyle olası Amerikan karşıtı paylaşımların tespiti hedefleniyor. Bu nedenle gizlilik ayarlarının herkese açık hale getirilmesi zorunlu tutuluyor.