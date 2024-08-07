ABD'den Türkiye'ye Tehdit: "Yaptırım Uygularız"

ABD, Türkiye'nin Rusya'ya özellikle son teknoloji silah üretiminde kullanılan ve ABD tarafından üretilen çip, hafıza kartları gibi elektronik ürünleri sattığını belirterek, bu durumun çok ciddi sonuçlarının olabileceği uyarısında bulundu.



Ekonomim'de yer alan habere göre; ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Matthew Axelrod, Türkiye'nin, Rusya'ya söz konusu ihracatını durdurması için yakın zamanda Ankara ve İstanbul'da yetkililerle bir araya geldiklerini aktararak, bu konuda daha ciddi önlemler alınmasını istediklerini ifade etti.

"TEK SEÇENEĞİMİZ YAPTIRIM KALACAK"



Axelrod, Financial Times'a yaptığı açıklamada, "ABD teknolojisinin Rusya'ya yasadışı akışını durdurmamıza yardımcı olması için Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türk yetkililerden ve sanayi tarafından hızlı bir şekilde bu konuda adımlar atıldığını görmemiz gerekiyor, aksi takdirde çeşitli yaptırımlar uygulamaktan başka seçeneğimiz kalmayacak" dedi.

Financial Times'da yer alan habere göre; ABD, AB ve diğer batılı ortaklar, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik saldırı başlatmasının ardından kapsamlı yaptırımlar uygulamasına rağmen, Türkiye söz konusu yaptırımları kabul etmedi ve ticareti artırdı.

"FÜZE VE İHA'LARA ELEKTRONİK SAĞLANIYOR"



ABD, özellikle Türkiye'nin, işlemciler, hafıza kartları, amplifikatörler ve çeşitli makine aletleri de dahil olmak üzere batı yapımı elektroniklerin ihracat kontrollerini ihlal ederek, Rus füzelerine ve insansız hava araçlarına ulaşmasının önemli bir merkezi haline gelmesinden endişe duyuyor.



ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, geçen yıl sonunda Türkiye'ye yaptığı ziyarette, Türkiye'nin, Rusya'ya gerçekleştirdiği askeri bağlantılı mal ticaretinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

"TÜRKİYE'NİN TİCARİ POLİTİKASINA ZARAR VEREBİLİR"



ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye, Çin'in ardından Rusya'ya en çok ABD menşeli elektronik ürünler gönderen ülke konumunda. Axelrod, Türk hükümetine bu ticaretin iki ülke arasında "acil düzeltilmesi gereken bir sorun" olduğunu söylediğini ve Ankara'yı, "ABD kontrolündeki ürünlerin Rusya'ya aktarılmasına ilişkin bir yasağı kabul etmeye ve uygulamaya" çağırdığını aktardı. Axelrod ayrıca, Moskova'nın ABD ürünlerine erişmek için "Türkiye'nin ticaret politikasını istismar etmeye çalıştığını" da sözlerine ekledi.

Öte yandan, ABD Ticaret Bakanlığı, 18 Türk şirketini "yaptırım istesine" eklerken, Ticaret Bakan Yardımcısı Matthew Axelrod, bu sayının daha da artabileceği konusunda uyardı. Bu arada ABD Hazine Bakanlığı ise, Rusya'nın askeri-endüstriyel sanayisine tedarik sağladığı iddiasıyla çok sayıda Türk şirketine ayrı ayrı yaptırım uyguladı.