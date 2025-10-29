ABD'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye’ye kutlama mesajı yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhuriyet’in 102. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda Türkiye’ye kutlama dileklerini iletti. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için gönderdiği tebrik mesajına yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

'NATO'NUN DEĞERLİ MÜTTEFİKİ'

Rubio, mesajında ABD yönetimi ve halkı adına Türk halkını Cumhuriyet’in kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutladı. Rubio, “ABD-Türkiye ilişkileri, küresel barış, güvenlik ve refah için kritik. Türkiye Cumhuriyeti, uzun süredir NATO'nun değerli bir müttefiki. Ayrıca Türkiye, bölgesel istikrarın korunması ve terörle mücadeleden ticaretin genişletilmesi ve enerji işbirliğinin güçlendirilmesine kadar birçok ortak çıkarı paylaştığımız çok önemli bir ortak. İkili işbirliğimiz Amerikalıları, Türkleri ve küresel toplumu daha güvenli ve müreffeh hale getirmek için devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

