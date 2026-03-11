ABD’deki Halkbank Davasında Kritik Uzlaşma Yürürlüğe Girdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Halkbank, ABD’de İran’a yaptırımları delmekle ilgili olarak 2019’dan beri süren davada Türkiye ile ABD’nin uzlaşmasının ardından imzalanan Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşmasının yürürlüğe girdiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ABD’de Bankamıza karşı açılan ceza davasının uzlaşma yoluyla sonlandırılması için ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Bankamız arasında imzalanan Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması, ABD Güney New York Bölge Mahkemesinde bugün görüşülmüş ve yürürlüğe girmiştir. Bahse konu anlaşma hem ABD Adalet Bakanlığı hem de banka üzerinde bağlayıcıdır."

Kaynak: Haber Merkezi