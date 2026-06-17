ABD'deki Halkbank Davası Düştü: 9 Yıllık Yargılama Sona Erdi

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ABD'de görülen Halkbank davası 9 yıl sonra düştü.

Halkbank, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi’nde görülen ceza davasının mahkeme kararıyla düşürüldüğünü ve böylece banka hakkında ABD’de yıllardır devam eden yargı sürecinin kesin olarak sona erdiğini bildirdi.

Banka, faaliyetlerini ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun şekilde sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.

'CEZA DAVASI KESİN VE NİHAİ OLARAK KAPANDI'

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı;

"ABD Güney New York Bölge Mahkemesinde 17 Haziran 2026 Çarşamba günü (bugün) gerçekleşen duruşma neticesinde Mahkeme tarafından Bankamızın ABD'deki ceza davasının düşürülmesi onaylanmıştır. Böylece Bankamız hakkında ABD'de yıllardır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır.

'FAALİYETLERİMİZİ KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRECEĞİZ'

Kararın Bankamıza, yatırımcılarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz. Ülkemiz ekonomisine 88 yıldır hizmet sunan Bankamız, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürecek olup hem bankacılık sektörünün hem de ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız."

Kaynak: AA