Eylem Tok Cezaevinden Mektup Yazdı: Yasal Varislerle Helalleştik

Türkiye’nin konuştuğu Oğuz Murat Aci davasında ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok, cezaevinde mektup kaleme aldı. Tok, kaza gecesi ‘annelik içgüdüsü’ ile hareket ettiğini, hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin yasal varisleriyle sulh anlaşması yapıp helalleştiklerini öne sürdü.

Yazar Eylem Tok ve estetik cerrahı Bülent Cihantimur’un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’te 3 ATV tipi araca çarpmış, kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kaza sonrasında Eylem Tok oğlu ile önce Mısır ardından ABD’ye kaçmış, Boston'da yakalanmıştı.

KAÇTIKLARI ABD'DE OĞLUYLA BİRLİKTE TUTUKLANDI

Haklarında kırmızı bülten çıkarılan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur,14 Haziran 2024'te Boston'da tutuklanmıştı. Eylem Tok'un Türkiye'ye iade duruşmasında yine tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

'VARİSLERLE HELALLEŞTİK'

Gazeteci Razi Canikligil, Eylem Tok’un cezaevinden yazdığı mektubu paylaştı. Kazada ölen Oğuz Murat Aci’nin ailesi ile helalleştiğini belirten Eylem Tok, “Bu kaybın telafisi yok, biliyorum. Ancak yasal varislerle bir sulh anlaşması yaparak helalleştiğimizi de belirtmek isterim” dedi.

Tok, hakkında bir linç kampanyası olduğunu iddia ederek bu sebeple sessizliğini bozduğunu belirtti.

'EN BÜYÜK SORUMLULUK BİZE AİTTİR'

Tok, mektubunda kaza gecesi yaşananlara dair şunları söyledi:

"O talihsiz kaza anında ben bir anneydim; neyin doğru neyin yanlış olduğunu sağlıklı şekilde değerlendirebilecek bir durumda değildim. Aklımdan çok içgüdülerimle hareket ettim. Tek düşüncem, korkmuş ve sarsılmış olan çocuğumu korumaktı. Eğer bir hata varsa, bunun en büyük sorumluluğu anne ve babası olarak bize aittir. Hakkımda en çok konuşulan konulardan birine de açıkça değinmek isterim: Ben kaza yerine gitmedim. Oradan bir telefon almadım ve polisin aranmasını engellemedim. Buna rağmen oluşan algı beni derinden üzmektedir."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi yol kenarındaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden biri olan Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

ANNE VE BABA DAHİL 5 KİŞİYE HAPİS TALEBİ

Oğuz Murat Aci davasıyla ilgili hazırlanan iddianamede, anne Eylem Tok ve baba Bülent Cihantimur dahil beş kişi hakkında 10'ar yıl hapis cezası talep edilmişti. Beş kişinin “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ile “suçluyu kayırma” suçlarından yargılanması istenmişti. Eylem Tok ile Bülent Cihantimur 13 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak.

