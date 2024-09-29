ABD'de Gözaltına Alındığı İddia Edilmişti: Nef'ten Erden Timur Açıklaması

Galatasaray'ın eski yöneticisi ve iş insanı Erden Timur'un ABD'de gözaltına alındığı ileri sürülmüştü. Nef Vakfı, konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.

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ABD'de Gözaltına Alındığı İddia Edilmişti: Nef'ten Erden Timur Açıklaması

Erden Timur'un, FBI tarafından New York Havalimanı'nda gözaltına alındığı iddia edilmiş, Timur'un, New York Belediye Başkanı Eric Adams soruşturması kapsamında bilgisine başvurulduğu ve hakkında herhangi bir gözaltı ya da yasal işlem yapılmadığı öğrenilmişti.

Erden Timur'un sahibi olduğu Nef İnşaat'tan, Timur'un gözaltına alındığı iddialarına ilişkin bir basın açıklaması yapıldı.

NEF'TEN BASIN AÇIKLAMASI GELDİ

Erden Timur'un sahibi olduğu Nef İnşaat, iddialara ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Nef'ten gelen basın açıklamasında, iddiaların gerçekleri yansıtmadığı belirtildi.

Nef'in yaptığı basın açıklaması şöyle:

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur’un Amerika Birleşik Devletleri’nde gözaltına alındığına ilişkin paylaşımlar doğruyu yansıtmamaktadır. Nef Vakfı’nın organize ettiği ve New York Carnegie Hall’de gerçekleşecek Nef Filarmoni Orkestrası konseri için iki gün önce Amerika Birleşik Devletleri’ne girerken havalimanında, New York Belediye Başkanı Eric Adams’a bağış yapıp yapmadığı hakkında bilgisine başvurulmuştur.

New York Belediye Başkanı dahil her hangi bir kişi, kurum ve kuruluşa bağış yapılmadığı bilgisi paylaşılmıştır. Carnegie Hall’da gerçekleşecek olan Nef Filarmonu Orkestrası konserine eşi ile birlikte katılacak olan Erden Timur, Cuma günü Türkiye’ye dönecektir. Kendisinin ABD’de olduğunu duyan bazı şahısların bu bilgiyi kullanarak yaptıkları yalan paylaşımlar nedeniyle hukuki yollara başvurulacaktır.

Erden Timur'un ABD'de Gözaltına Alındığı İddia Edildi... Timur'dan Açıklama GeldiErden Timur'un ABD'de Gözaltına Alındığı İddia Edildi... Timur'dan Açıklama GeldiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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