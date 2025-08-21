ABD’de Büyük Felaket Alarmı! Yılık İlki Olacak… Kanada’da Risk Altında, Acilen Tahliye Emri Verildi
ABD’de Hatteras Adası sakinlerine kritik bir uyarı yapıldı. Yaklaşan Erin Kasırgası nedeniyle zorunlu tahliye emri verildi. 2025 yılının ilk kasırgası olarak kayıtlara geçecek olan kasırganın 3 şiddetinde ana karaya ulaşması öngörülüyor.
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde felaket alarmı verildi. Atlantik Okyanusu kıyısı boyunca ilerleyen Erin Kasırgası'nın North Carolina eyaletine ulaşarak özellikle sahil bölgelerinde etkili olacağı belirtildi.
Kasırgaya karşı uyarılar peş peşe gelirken, Hatteras Adası sakinlerine ise yönelik zorunlu tahliye emri ve şiddetli sel uyarısı yapıldı.
2025 YILININ İLK KASIRGASI OLACAK
2025 yılının ilk kasırgası olan Erin'in karaya ulaşmadan ilerlemeye devam edeceğini vurgulayan meteoroloji uzmanları, kasırganın ABD ile Kanada'nın doğu kıyılarında dalga ve akıntılar oluşturabileceğini söyledi. Kasırganın Atlantik kıyısına hızla ilerlediği, 3 şiddetinde ana karaya ulaşması öngörülüyor.
Kaynak: İHA
