ABD, Karayipler’de Bir Petrol Tankerine Daha El Koydu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), bu sabah düzenlenen operasyonda 'Olina' adlı petrol tankerinin herhangi bir çatışma yaşanmadan ele geçirildiğini açıkladı. SOUTHCOM’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ortak kurumlar arası güçlerimiz bir kez daha net bir mesaj verdi: Suçlular için güvenli bir sığınak yok" ifadeleri kullanıldı. SOUTHCOM, Batı Yarımküre’de 'güvenlik sağlanana kadar' bu tür operasyonların süreceğini duyurdu.

İLK DEĞİL

ABD, iki gün önce de biri Kuzey Atlantik Okyanusu’nda Rusya tescilli “Bella 1” adlı petrol tankeri olmak üzere iki gemiyi durdurarak el koyduğunu açıklamıştı. 'Olina' adlı tankerin ele geçirilmesiyle birlikte, Venezuela’nın petrol dağıtımına yönelik yaptırımlar kapsamında ABD tarafından el konulan gemi sayısı beşe yükseldi.

Kaynak: AA