ABD-İran Gerilimi Zirve Yaparken Bakan Fidan Arakçi İle Görüştü
ABD ve İran arasında ipler bir kez daha kopma noktasına gelirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.
MÜZAKERE SÜRECİ ELE ALINDI
Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve İran ile ABD arasındaki müzakere sürecinde gelinen nokta ele alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
