ABD Dışişleri Bakanı Blinken deprem bölgesine gidiyor

Görev süresinde ilk kez Türkiye gelen Blinken, Adana'daki İncirlik Üssü'ne indi. Blinken'ın buradan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte helikopterle Hatay'a geçmesi planlanıyor.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken deprem bölgesine gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, depremler sonucu yıkıma uğrayan bölgeleri ziyaret etmek için bugün Türkiye'ye geldi. Adana'daki İncirlik Üssü'ne inen Blinken'ın buradan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte helikopterle Hatay'a geçmesi planlanıyor.

Blinken, resmi ziyareti kapsamında ABD'nin depremin yaralarını sarmak için Türkiye'ye nasıl daha fazla destek olabileceğini ele alacak.

Depremden bu yana ABD arama kurtarma ekibi, tıbbi malzeme, beton kırma aleti ve temel ihtiyaç malzemeleri içeren yardımlar gönderdi. Ayrıca depremden etkilenen komşu ülke Suriye'yi de kapsayan 85 milyon dolarlık bir yardım fonu oluşturdu.

Blinken, deprem bölgelerini ziyaretinin ardından İncirlik Üssü'ndeki lojistik yardım merkezinde incelemelerde bulunacak. 

ABD Dışişleri Bakanı, yarın ise başkent Ankara'da resmi temaslarda bulunacak.

İLK ZİYARETİ 

İki yıldır görevde olmasına rağmen Türkiye’yi ziyaret etmeyerek dikkat çeken Blinken'dan önce bu görevi üstlenen isimlerden Hillary Clinton ve Rex Tillerson, görevlerinin ilk 3 ayında Türkiye'yi ziyaret etmişti.

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