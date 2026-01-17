ABD Başkanı Trump'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Gazze Kurulu' Daveti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet ettiğini açıkladı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırmıştır.

Bu çerçevede, Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve organları tesis edilmektedir.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu'nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Barış Kurulu'nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir."

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump, İsrail'in 2,5 yıldır soykırıma devam ettiği Gazze için "Barış Kurulu'nun" oluşturulduğunu ve kurula kendisinin başkanlık edeceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, “Barış Kurulu’nun kurulduğunu duyurmak benim için büyük bir onur. Kurul üyeleri yakında açıklanacak ancak şimdiden bunun şimdiye kadar oluşturulmuş en büyük ve en prestijli kurul olduğunu kesinlikle söyleyebilirim” ifadelerini kullanmıştı.

HANGİ İSİMLER VAR?

Beyaz Saray, Trump'ın başkanlık ettiği Barış Kurulu'nda çeşitli alanlarda görev yapacak üyelerin isimlerini de açıklamıştı.

Kurucu Yürütme Kurulu adı altında duyurulan Barış Kurulu'nda şu isimler yer alıyor:

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Marc Rowan, Ajay Banga ve Robert Gabriel.

HAKAN FİDAN DA VAR

Kurulda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, BAE Uluslararası İşbirliği Bakanı Reem Al-Hashimy, deneyimli Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Mısır istihbarat şefi Hassan Rashad, Marc Rowan, Nickolay Mladenov, Yakir Gabay ve Sigrid Kaag yer aldı.

Diğer yandan eski BM Orta Doğu Özel Temsilcisi Nickolay Mladenov, Gazze Yüksek Temsilcisi olarak görev yapacak. Bu görevinde Mladenov, Barış Kurulu ile Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi arasında sahada irtibat görevi üstlenecek. Mladenov, Barış Kurulu'nun Gazze'nin yönetimi, yeniden inşası ve kalkınmasının denetlemesine destek verirken, sivil ve güvenlik alanları arasında koordinasyonu sağlayacak.

Beyaz Saray açıklamasına göre Tümgeneral Jasper Jeffers ise Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Komutanı olarak atandı.

Kaynak: AA