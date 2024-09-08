ABB'de Çocuk Meclisi Üyelik Başvuruları Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi yeni dönem başvuruları başlıyor. 9-14 yaş arası ilk ve ortaokul öğrencilerin 9 Eylül-13 Ekim arasında başvuruda bulunabilecekleri Çocuk Meclisi’nde 29. Dönem üyeleri 20 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilecek seçimle belirlenecek.

Başkentli çocukların, katılımcı bir anlayışla, görüşlerini, fikirlerini ve çözüm önerilerini özgürce ifade edebildikleri, tavsiye kararı alarak çocuk haklarını öğrendikleri Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin yeni dönem başvuru süreci başlıyor. Yaşadığı alanları güzelleştirmek için taleplerini ifade etmelerinde ve çözüm yolları bulmalarında aktif rol almalarını amaçlayan Çocuk Meclisi’nin 9 Eylül'de başlayan başvuru süreci 13 Ekim’de sona erecek ve Çocuk Meclisi’nin yeni dönem üyeleri 20 Ekim 2024 tarihinde yapılacak seçimle belirlenecek.

BAŞVURULAR ONLİNE YAPILABiLECEK

9 Eylül–13 Ekim arasında, ilk ve ortaokula devam eden 9 - 14 yaş arası çocuklar, 'https://cocukmeclisibasvuru.ankara.bel.tr/' adresine online başvuru yapabilecek. Formda yer alan açıklamalara uygun olarak, '[email protected]' adresine bir dakikayı geçmeyecek şekilde aday tanıtım videolarını gönderebilecek.

29. Dönem Çocuk Meclisi, 20 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşecek olan seçimin ardından görevine başlayacak.

Kaynak: AA-ANKA