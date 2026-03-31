ABB Konser Davası'nda Flaş Karar

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik, 'konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı' iddialarına ilişkin 3’ü tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada tüm tutukluların tahliyesine karar verildi.

ABB Konser Davası'nda Flaş Karar
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin davada ikinci duruşma görüldü. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hacı Ali Bozkurt, Onur Evren ve Selahattin Çelikkaya ile birlikte çok sayıda tutuksuz sanık ve avukat katıldı. Duruşmada tanık ifadeleri öne çıktı.

'DUYUM VE DEDİKODU' VURGUSU

Tanık Osman Cem Taşbaş, konser fiyatlarının yüksek olduğunu dile getirdiğini belirterek, kararların ABB Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu üzerinden alındığını öne sürdü. Taşbaş, bazı organizasyonlarda piyasa fiyatlarının üzerinde harcamalar yapıldığı yönünde sektörde yaygın bir kanaat olduğunu savundu. Ancak sanık avukatları, bu ifadelerin 'duyum ve dedikodudan ibaret' olduğunu belirterek itiraz etti.

'RAHATSIZLIKLAR KONUŞULUYORDU'

Bir diğer tanık Fulya Koçak ise konser süreçlerine doğrudan hakim olmadığını, ancak kurum içinde fiyatların yüksekliğine dair rahatsızlıkların konuşulduğunu söyledi. Bazı çalışanların bu nedenle imza atmaktan kaçındığını ifade eden Koçak, iddiaların büyük bölümünün duyumlara dayandığını vurguladı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklar ise suçlamaları reddetti. Sanıklar, yapılan işlerin piyasa koşullarına uygun olduğunu ve iddiaların kurum içi çekişmelerden kaynaklandığını ileri sürdü.

ARA KARAR ÇIKTI

Mahkeme heyeti, dosyadaki delillerin büyük ölçüde toplandığını, tanıkların dinlendiğini ve bu aşamada delil karartma ihtimalinin zayıfladığını değerlendirdi. Ayrıca bilirkişi raporunun henüz dosyaya sunulmadığına dikkat çekildi. Bu gerekçelerle mahkeme, tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Diğer sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmedildi.

Mahkeme, konser organizasyonlarına ilişkin piyasa rayiçleri ve olası kamu zararını ortaya koyacak bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 7 Temmuz’a erteledi.

