Abant Gölü’nü Ziyaret Etmek İsteyenlere Soğuk Duş
Bolu’nun doğal güzellikleriyle meşhur Abant Gölü Milli Parkı’nda yağmur yağışı etkili oldu. Yağmurun oluşturduğu su birikintileri nedeniyle tatilciler göl çevresine giremedi.
Türkiye’nin önemli turistik yerlerinden biri olan Bolu’nun gözdesi Abant Gölü Milli Parkı’nda yağmur etkili oldu.
ZİYARETÇİLERE SOĞUK DUŞ
Hafta sonunu fırsat bilip göle giden ziyaretçiler, yağmura yakalandı. Oluşan su birikintileri sebebiyle göl kenarında bulunan piknik alanlarına vatandaşlar giremedi. Havanın soğuk olmasına aldırış etmeyen tatilciler, bölgeyi gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çekti.
Kaynak: İHA
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