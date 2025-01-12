Abant Gölü’nü Ziyaret Etmek İsteyenlere Soğuk Duş

Bolu’nun doğal güzellikleriyle meşhur Abant Gölü Milli Parkı’nda yağmur yağışı etkili oldu. Yağmurun oluşturduğu su birikintileri nedeniyle tatilciler göl çevresine giremedi.

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Abant Gölü’nü Ziyaret Etmek İsteyenlere Soğuk Duş

Türkiye’nin önemli turistik yerlerinden biri olan Bolu’nun gözdesi Abant Gölü Milli Parkı’nda yağmur etkili oldu.

Abant Gölü’nü Ziyaret Etmek İsteyenlere Soğuk Duş - Resim : 1

ZİYARETÇİLERE SOĞUK DUŞ

Hafta sonunu fırsat bilip göle giden ziyaretçiler, yağmura yakalandı. Oluşan su birikintileri sebebiyle göl kenarında bulunan piknik alanlarına vatandaşlar giremedi. Havanın soğuk olmasına aldırış etmeyen tatilciler, bölgeyi gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Abant Gölü’nü Ziyaret Etmek İsteyenlere Soğuk Duş - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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