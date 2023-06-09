AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, İmamoğlu'nu ziyaret etti

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, beraberindeki heyetle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin AB Türkiye Delegasyonu'nun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet İstanbul ziyaretleri kapsamında bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel işbirlikleri ve gündeme ilişkin güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu" ifadeleri kullanıldı.