98 Yaşındaki Kore Gazisine Son Veda
Kore Gazisi Cafer Yeşilkaya, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Yeşilkaya, cenaze namazının ardından Akyurt Mezarlığı’na defnedildi.
98 yaşında vefat eden Kore Gazisi Cafer Yeşilkaya'nın cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra askeri erkan, Akyurt Kaymakamı Mehmet Tunç, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt Emniyet Müdürü Mahmut Baloğlu ve Akyurt Jandarma Komutanı Emre Can katılım gösterdi.
Yeşilkaya'nın cenaze namazı ikindi namazını müteakip Akyurt Merkez Camii’nde kılındı. Kılınan cenaze namazı sonrasında Yeşilkaya, Akyurt Merkez Mezarlığı’na toprağa verildi.
Kaynak: İHA