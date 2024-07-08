97 Kişiye Mezar Olmuştu: Özkan City Blokları'nın AKP'li Müteahhidi Mehmet Özkan İçin Tahliye Kararı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Özkan City Blokları ile ilgili davanın ikinci duruşması yapıldı. 97 kişiye mezar olan blokların AKP'li müteahhidi hakkında tahliye kararı verildi.

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97 Kişiye Mezar Olmuştu: Özkan City Blokları'nın AKP'li Müteahhidi Mehmet Özkan İçin Tahliye Kararı

Hatay’ın Antakya ilçesinde, AKP'li müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşleri tarafından inşa edilen Özkan Gold City Blokları 6 Şubat depremlerinde yıkıldı ve 97 kişi hayatını kaybetti. Özkan Gold City Blokları ile ilgili açılan davanın ikinci duruşması bugün Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Bir önceki duruşmada dosya bilirkişi heyetine gönderilmişti. Bugün yapılan duruşmadan dört gün önce bilirkişi heyeti mahkemeye dosyayı yetiştiremediği gerekçesiyle süre talep eden yazı gönderdi. Bugün duruşmada da mahkeme heyeti başkanın değiştiği öğrenildi.

Duruşmada sanık müteahhit Mehmet Özkan, “Bizim dışarıda çoluk-çocuğumuz var. 16 aydır çok kötü bir haldeyiz” dedi.

Mahkeme heyeti, AKP'li müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşi Yusuf Özkan hakkında tahliye kararı vererek, duruşmayı eylül ayına erteledi. Yakınlarını kaybeden aileler sinir krizi geçirdi.

Aileler ve avukatları, “Bu insanlar güçlü insanlar, eylül ayında görülecek duruşmaya gelecek bilirkişi raporunun gidişatını değiştirebilirler. Tanıklarımızın beyanlarını değiştirtebilirler. Bir tahliye geldiğinde diğer dosyalardan da tahliye kararı gelir. Bu tahliye kararı diğer dosyaları da etkileyecek. İnşallah diğer dosyalardan tahliye kararı çıkmaz. Bu tahliye kararını kabul etmiyoruz” sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

Mehmet Özkan’ın diğer dosyalardan tutukluğu devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Kahramanmaraş Deprem
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