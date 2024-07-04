91 Yaşındaki Adamın Şüpheli Ölümü: Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 1'nci katında, gece saat 03.00 sıralarında şüpheli bir ölüm gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan Ali Önver (91), aile bireyleriyle birlikte gece saat 01.00'e kadar balkonda zaman geçirdi. Aile bireylerinin 'Geç oldu yatalım' önerisi karşısında 'Balkonda yatacağım' cevabını veren Önver, ilerleyen saatlerde henüz bilinmeyen bir şekilde balkondan aşağı düştü.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ali Önver, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA