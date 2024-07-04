91 Yaşındaki Adamın Şüpheli Ölümü: Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Antalya'da 91 yaşındaki adam, ailesiyle yaşadığı evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

91 Yaşındaki Adamın Şüpheli Ölümü: Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 1'nci katında, gece saat 03.00 sıralarında şüpheli bir ölüm gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan Ali Önver (91), aile bireyleriyle birlikte gece saat 01.00'e kadar balkonda zaman geçirdi. Aile bireylerinin 'Geç oldu yatalım' önerisi karşısında 'Balkonda yatacağım' cevabını veren Önver, ilerleyen saatlerde henüz bilinmeyen bir şekilde balkondan aşağı düştü.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ali Önver, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Tekirdağ'da şüpheli ölüm! 10 gündür haber alınamayan genç kadın evinde ölü bulunduTekirdağ'da şüpheli ölüm! 10 gündür haber alınamayan genç kadın evinde ölü bulunduGüncel
Ankara’da şüpheli ölüm! TBMM’de görevli polis evinde ölü bulunduAnkara’da şüpheli ölüm! TBMM’de görevli polis evinde ölü bulunduGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Antalya
İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti
Ayşe Özgecan Usta'nın Ölümünde Aile, Bilirkişi Raporuna İtiraz Etti Ayşe Özgecan Usta'nın Ölümünde Aile, Bilirkişi Raporuna İtiraz Etti
İstanbul'u terk edenler Kocaeli'nin en şirin ilçesine göç ediyor. Cennet gibi yermiş İstanbul'u terk edenler Kocaeli'nin en şirin ilçesine göç ediyor. Cennet gibi yermiş
TTB'den Açık Radyo Tepkisi: Yayınların engellenmesi basın özgürlüğüne bir müdahaledir TTB'den Açık Radyo Tepkisi
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji ve AKOM Saat Vererek Uyardı! İstanbul ve Ankara'ya Kuvvetli Yağış Geliyor İstanbul'a Kuvvetli Yağış Geliyor
Kritik Zirve Sonrası Ortak Açıklama: Ümit Özdağ'dan Özgür Özel'e 2 Öneri! Ümit Özdağ'dan Özgür Özel'e 2 Öneri!
Ümit Özdağ'ın CHP Ziyareti Sürpriz Değilmiş! İşte Bugünkü Görüşmede Masaya Yatırılacak Konular İşte Bugünkü Görüşmede Masaya Yatırılacak Konular
Sinan Ateş Cinayeti Davasında 4. Gün: Ayşe Ateş, MHP'li 2 Siyasetçinin İsmini İlk Kez Verdi Ayşe Ateş, MHP'li 2 Siyasetçinin İsmini İlk Kez Verdi
Milli Güreş Takımı Yıllar Sonra Yeniden Avrupa Şampiyon Oldu Milli Güreş Takımı'ndan Yıllar Sonra Bir İlk