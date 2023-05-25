90'lı yılların kabusu yeniden sahnede: Türkiye Hizbullahı, domuz bağı cinayetleri ve HÜDAPAR
90'lı yıllarda şiddet eylemleri ile adını duyuran Türkiye Hizbullahı, domuz bağı cinayetleriyle hafızalara kazındı. 2012 yılında Hizbullah'ın devamı olarak kurulan HÜDAPAR'ın Meclis'e girmesiyle tartışma yaratan örgüt, bugün işlenen bir domuz bağı cinayetiyle de yeniden gündeme geldi.
İstanbul Esenler'de bir binada çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin bulduğu cesedin, domuz bağı yöntemi ile öldürülen Pakistan uyruklu bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı.
Esenler Kemer Mahallesi 903 Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında çıkan yangının söndürülmesiyle 90'lı yılların kabusu olan "domuz bağı" yöntemi ile öldürülen 42 yaşındaki Muhammad Tahir Khan isimli kişinin cesedi ortaya çıktı.
90'lı yıllardan sonra domuz bağı cinayetleri tarihe karıştı diye düşünülürken yaşanan bu olay, Hizbullah terör örgütünü ve o yıllarda yaşanan karanlık günleri yeniden hatırlattı. Türkiye'de Hizbullah'ın geçmişi ve HÜDAPAR'ın meclise girmesiyle yeniden gündeme gelen domuz bağı cinayetlerinin hortlama ihtimali endişe yarattı.
TÜRKİYE'DE HİZBULLAH
AKP listelerinden Meclis'e giren HÜDAPAR'ın terör örgütü olarak kabul etmediği Hizbullah'ın Türkiye ayağı, 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu Hüseyin Velioğlu tarafından Batman'da kuruldu. Örgüt kurucuları, 1979-1980 yıllarında Diyarbakır'daki Vahdet Kitabevi'nde toplantılar yapmaya ve örgütlenmeye başladı.