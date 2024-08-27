9 Yaşındaki Çocuğun Feci Ölümü! Amcasının Kullandığı Aracın Altında Kaldı

Diyarbakır'da 9 yaşındaki çocuk, amcasının kullandığı kamyonetin altında kaldı. Kazada ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, amcası gözaltına alındı.

9 Yaşındaki Çocuğun Feci Ölümü! Amcasının Kullandığı Aracın Altında Kaldı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Aralık Mahallesi Türkmen Caddesi'nde ailesiyle patlıcan toplamak için tarlaya giden 9 yaşındaki Y.C, amcası A.C'nin kullandığı kamyonetin geri manevra yaptığı sırada altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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