9 Yaşındaki Çocuğun Feci Ölümü! Amcasının Kullandığı Aracın Altında Kaldı
Diyarbakır'da 9 yaşındaki çocuk, amcasının kullandığı kamyonetin altında kaldı. Kazada ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, amcası gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Aralık Mahallesi Türkmen Caddesi'nde ailesiyle patlıcan toplamak için tarlaya giden 9 yaşındaki Y.C, amcası A.C'nin kullandığı kamyonetin geri manevra yaptığı sırada altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA