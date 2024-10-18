9. Yargı Paketi Yine Meclis Yolunda: 'Etki Ajanlığı' Artık Sadece Onları Etkileyecek

HABER MERKEZİ | ANKARA

TBMM’nin yaz tatiline çıktığı 3 Temmuz 2024 tarihinden hemen önce kapsamı daraltılarak kabul edilen 9. Yargı Paketi’nin kalanları bugün AK Parti tarafından yeni bir torba kanun olarak Meclis’e sunuluyor.

ETKİ AJANLIĞI GÜNCELLENDİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in bugün açıklayacağı torba kanunda çok tartışma yaratan etki ajanlığı düzenlemesi de yer alıyor. Ancak bu defa etki ajanlığı kapsamı sadece yabancıları kapsayacak. Yeni düzenleme ile beraber Türkiye’de etki ajanlığı suçunu işleyenler aynı zamanda casusluk faaliyeti kapsamında yargılanacak.

Torba kanunda özellikle noterlik işlemlerine yönelik kolaylaştırıcı düzenlemelerin bulunduğunu belirten AK Partili yetkililer, teklifte infaz düzenlemesine yer almadığını belirterek “O düzenleme 10. Yargı Paketi olarak ayrıca önümüzdeki günlerde gelecek” dediler.

9.Yargı Paketi’nin devamı olarak tanımlanan torba kanunda ayrıca boşanma davalarının hızlandırılmasına yönelik çeşitli düzenlemeler de bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem