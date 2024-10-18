9. Yargı Paketi Yine Meclis Yolunda: 'Etki Ajanlığı' Artık Sadece Onları Etkileyecek
9. Yargı Paketi’nden ayrılan maddeler, bugün AK Parti tarafından yeni bir torba kanun ile tekrar Meclis’e sunuluyor. Noterlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile etki ajanlığı tekrar TBMM gündemine geliyor.
HABER MERKEZİ | ANKARA
TBMM’nin yaz tatiline çıktığı 3 Temmuz 2024 tarihinden hemen önce kapsamı daraltılarak kabul edilen 9. Yargı Paketi’nin kalanları bugün AK Parti tarafından yeni bir torba kanun olarak Meclis’e sunuluyor.
ETKİ AJANLIĞI GÜNCELLENDİ
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in bugün açıklayacağı torba kanunda çok tartışma yaratan etki ajanlığı düzenlemesi de yer alıyor. Ancak bu defa etki ajanlığı kapsamı sadece yabancıları kapsayacak. Yeni düzenleme ile beraber Türkiye’de etki ajanlığı suçunu işleyenler aynı zamanda casusluk faaliyeti kapsamında yargılanacak.
Torba kanunda özellikle noterlik işlemlerine yönelik kolaylaştırıcı düzenlemelerin bulunduğunu belirten AK Partili yetkililer, teklifte infaz düzenlemesine yer almadığını belirterek “O düzenleme 10. Yargı Paketi olarak ayrıca önümüzdeki günlerde gelecek” dediler.
9.Yargı Paketi’nin devamı olarak tanımlanan torba kanunda ayrıca boşanma davalarının hızlandırılmasına yönelik çeşitli düzenlemeler de bulunuyor.
Kaynak: Gerçek Gündem