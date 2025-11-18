9 İlde FETÖ Operasyonu! Aralarında Asker ve Memurlar da Var
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu belirlenen, aralarında asker ve kamu görevlilerinin bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı içerisindeki “mahrem hizmetler” yapılanmasıyla bağlantılı oldukları belirlenen isimlere ilişkin yeni bir soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.
‘MAHREM İMAMLARLA’ KONTÖRLÜ HAT ÜZERİNDEN HABERLEŞME
AA’nın aktardığı bilgilere göre, şüphelilerin Ankara genelindeki market, büfe ve bakkallarda bulunan kontörlü sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün sözde “mahrem imamları” ile iletişim kurdukları belirlendi.
22 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında, 8'i muvazzaf, 6'sı emekli, 4'ü görevinden daha önce ihraç edilmiş asker, 3'ü aktif kamu personeli ve 1’i özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 22 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.
9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ankara merkezli olarak 9 ilde yürütülen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi