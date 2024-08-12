9 Gün Önce Kaçırılan Kız Çocuğu Bulundu

Mersin'de 3 Ağustos'ta kaçırıldığı öne sürülen 15 yaşındaki Elif Acar, bulunarak ailesine teslim edildi.

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9 Gün Önce Kaçırılan Kız Çocuğu Bulundu

Mersin’de kaçırıldığı iddia edilen 15 yaşındaki kız bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Toroslar ilçesinde ikamet eden Tuğba Acar’ın 3 Ağustos’ta kaçırıldığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunduğu kızı Elif Acar bulundu. Anne acar, kızının daha önce de aynı kişiler tarafından 2 kez kaçırıldığını ve konuyla ilgili Güneykent Polis Merkezi’ne şikayetçi olduğunu dile getirerek, kızını kaçırdıklarını iddia ettiği B.B. ve S.B.’den şikayetçi olmuştu.

Kaynak: İHA

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