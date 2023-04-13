9 ay önce boşanmıştı; Sabah yazarı Hilal Kaplan FETÖ dosyalarında adı geçen Tevfik Emre Sarı ile evlendi

Geçen yıl Temmuz ayında akademisyen Süheyb Öğüt ile anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, 9 ay sonra bekarlığa veda etti.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, geçen hafta Çekmeköy'deki villasında aile arasında gerçekleşen törenle Hilal Kaplan, Milat Gazetesi'nde Emre Efser müstear ismi ile yazan Tevfik Emre Sarı ile hayatını birleştirdi.

Kamuoyundan gizlenen bu evlilik ise mahkeme dosyasındaki soyadı değişikliğinden ortaya çıktı.

Anadolu 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde eski eşi Süheyb Öğüt ile birlikte müşteki olarak bir davaya katılan Hilal Kaplan'ın soyadının Sarı olarak değiştiği görüldü.

Soyadı değişikliğinin izini süren Patronlar dünyası Hilal Kaplan'ın geçen hafta evlendiğini öğrendi.

Hilal Kaplan'ın dünya evine girdiği Tevfik Emre Sarı'nın da geçtiğimiz yıl eşinden boşandı.

Tevfik Emre Sarı'nın FETÖ dosyalarında adının geçtiği bu yüzden hem sosyal medya hesapların da hem de Milat gazetesindeki yazılarında Emre Efser ismini tercih ediyor.

Sabah yazarı Hilal Kaplan 3 Mayıs 2020'de "Aile için tehlike çanları çalıyor" başlıklı yazısında boşanmaya karşı uyarılarda bulunmuştu.

‘’Bireyin ailenin, kariyerin ebeveynliğin önüne geçtiği, kulağa hoş gelen özgürlük sloganlarıyla sorumlulukların unutturulduğu, toplum yapımızı hızla dönüştüren bir süreçten geçiyoruz. Boşanma oranlarının da giderek arttığı ülkemizde aileyi kurtarmak için acilen harekete geçmek gerekiyor" demişti.

"Ailenin adı Yok ya da Neden Feminist Değilim" adında bir de kitabı bulunuyor.