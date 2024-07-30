88 Yaşındaki Kadının Böbreğinden Çıkan Şey Herkesi Şoke Etti

ŞU ANDA SAĞLIĞINA KAVUŞTU’



İlerlemiş yaşlarda bu tarz ameliyatların riskli olduğunu ifade eden Dr. Eren, “En büyük sıkıntı bu ameliyatlarda teyzemizin yaşından dolayı kan sulandırıcı kullanmakta ve ameliyatta kanama riskimiz var onun dışında kalp yetmezliği var. Bu hastalarda anestezi yüksek riskli olduğundan dolayı hasta yakınları da bilgilendirmek lazım, genellikle anestezi uygun olmadığından dolayı haliyle hastaları opera edemeden göndermek zorunda kalınabiliyor. Biz bu hastamızı spiral anestezi yaptık ve ameliyat bir buçuk saat sürdü ve taşını temizledik şu anda sağlığına kavuştu” diye konuştu.

Hasta Emine Öztaş ise sağlığına kavuştuğunu belirterek, “Çok iyiyim, Allah'a şükür doktorumuzun sayesinde iyiyim” dedi.



Yaşlı kadının oğlu Hızır Öztaş da, “Annemin yaklaşık 5-6 aydır ağrısı vardı Mustafa hocamıza getirdik ameliyatını yaptı ve sağlığına kavuştu” ifadelerini kullandı.