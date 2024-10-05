85 Yaşındaki Şahıstan Haber Alınamıyor

Van'ın Muradiye ilçesinde pancar toplamaya giden 85 yaşındaki Ahmet Ertaş'tan 6 gündür haber alınamıyor.

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85 Yaşındaki Şahıstan Haber Alınamıyor

Van'ın Muradiye ilçesinin Kandahar Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Ertaş isimli vatandaş, 6 gün önce pancar toplamak için yaylaya çıktı. Bir daha kendinden haber alınamayınca yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi.

Ekipler, yaylaya çıkarak Ertaş'ı arama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA

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