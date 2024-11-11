82 Kişiye Mezar Olmuştu: Deprem Davalarında Emsal Olacak Karar

Türkiye’nin yüreğini yakan 6 Şubat depremlerinde Adana’nın Çukurova ilçesinde bulunan İhsan Bayram Sitesi’nin C Blok'u yıkılmış, enkazında 82 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

KAYMAKAMLIK İZİN VERMEMİŞTİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, davada Seyhan Belediyesi eski İmar Müdürü Alim Erdoğan hakkında soruşturma izni istemiş, Seyhan Kaymakamlığı ise izin vermemişti. O davada yeni bir gelişme yaşandı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA İZNİNİ ONAYLADI

Sitenin enkazında akrabalarını kaybeden Avukat Nazan Akça Subaşı’nın itirazını değerlendiren Adana Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı, kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi.

“BELEDİYE GÖREVLİLERİ SORUMLULU”

Kararda şu ifadelere yer verildi: Ön inceleme raporu ve eki belgelerin incelenmesinden; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem sonucu Huzurevleri Mahallesi 77201 Sokak No:1213 Çukurova/Adana ve yaralanmaların meydana geldiği, olay ile ilgili Adana adresindeki yapının yıkıldığı, ölüm Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında alınan ön bilirkişi raporunda hakkında soruşturma izni talep edilen belediye görevlilerinin sorumluluğunun bulunduğu yönünde tespit ve değerlendirmelerde bulunulduğu, bu duruma göre ilgililere isnat edilen fiilin, cumhuriyet soruşturması yapılmasını gerektirecek nitelik ve yeterlikte olduğu başsavcılığınca hazırlık anlaşılmıştır.

“BU KARAR EMSAL OLACAK”

Kararı değerlendiren Avukat Nazan Akça Subaşı “Bu karar emsal olacak. Böylece bundan sonra belediye başkanından, denetim için kontrole giden memur dahi görevini düzgün yapacak. Çünkü Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da gördük ki deprem öldürmedi, binalar öldürdü. Bu kararlar emsal olacak ve herkes işini yapacak” dedi.

Kaynak: İHA