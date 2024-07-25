81 İlin Tamamında Ücretsiz Olacak: SSK ve BAĞ-KUR Emeklilerini Sevindirecek Gelişme

Yaşlılık nedeniyle vücutta oluşan ağrılara karşın en etkin tedavi yönteminin fizik tedavisi olduğu bilinirken, hayata geçirilecek yeni uygulamayla birlikte emekli vatandaşlar, kaplıcaları tedavi amacıyla ücretsiz şekilde kullanabilecek.



Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alınan kaplıca tedavilerinden ücretsiz faydalanabilmek için gereken şartlar belli oldu.



SAĞLIK RAPORU ŞARTI ARANACAK



Ücretsiz kaplıca tedavisi için emeklilerin sağlık kurumlarından bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon ya da tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekimi tarafından verilen sağlık kurulu raporunu alması gerekiyor. Bu rapor ile emekliler, kaplıca tedavilerinden ücretsiz olarak yararlanabilecekler.