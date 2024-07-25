81 İlin Tamamında Ücretsiz Olacak: SSK ve BAĞ-KUR Emeklilerini Sevindirecek Gelişme
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini mutlu edecek haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye'de görülen yüksek enflasyon karşısında sağlık harcamalarına bütçe ayıramayan emeklilere ilişkin dikkat çeken bir değişikliğe gitti.
Türkiye'de yaşanan hayat pahalılığı karşısında en büyük sıkıntıları çeken kesimlerin başında emekliler geliyor. 16 milyona yaklaşan sayıları ile ülkedeki en büyük sosyal grubu oluşturan emekliler, Hazine'den ise oldukça düşük bir pay almakta.
EMEKLİLERE TAMAMEN ÜCRETSİZ OLACAK
Emekli vatandaşlar, günden güne eriyen maaşları nedeniyle sağlık hizmetlerinden de eksik şekilde faydalanıyor. Bu duruma ilişkin şikayetlerin ardından harekete geçen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin ücretsiz olarak faydalanabileceği sağlık hizmetlerinde kapsam değişikliğine gitti.
Yaşlılık nedeniyle vücutta oluşan ağrılara karşın en etkin tedavi yönteminin fizik tedavisi olduğu bilinirken, hayata geçirilecek yeni uygulamayla birlikte emekli vatandaşlar, kaplıcaları tedavi amacıyla ücretsiz şekilde kullanabilecek.
Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alınan kaplıca tedavilerinden ücretsiz faydalanabilmek için gereken şartlar belli oldu.
SAĞLIK RAPORU ŞARTI ARANACAK
Ücretsiz kaplıca tedavisi için emeklilerin sağlık kurumlarından bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon ya da tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekimi tarafından verilen sağlık kurulu raporunu alması gerekiyor. Bu rapor ile emekliler, kaplıca tedavilerinden ücretsiz olarak yararlanabilecekler.
REFAKATÇİLER ÜCRETSİZ FAYDALANACAK
Hizmete sunulacak uygulama, yaşlı emeklilerin yararlanmasını hedeflerken, bu doğrultuda yaşlı insanların sorunsuz şekilde hizmeti kullanabilmesi için refakatçilerin de uygulamadan ücretsiz şekilde yararlanabilmesi kararlaştırıldı.
BAŞVURU SONRASI 6 AY GEÇERLİ OLACAK
Alınacak sağlık raporu doğrultusunda başvuru yapan emekli vatandaşlar, uygun bulunmaları halinde söz konusu kaplıcadan 6 ay boyunca ücretsiz şekilde yararlanabilecek. 6 ayın sonunda ise tedavinin devam edip etmediği doğrultusunda yeni bir rapor ihtiyacı ortaya çıkacak.