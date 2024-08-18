81 İldeki Bütün Tapu Sahiplerine Artık Zorunlu! Evi ve Arsası Olanlar Dikkat

YENİ KİMLİK KARTI ŞARTI

Eski kimlik kartlarının halen geçerli olduğunu belirten Özcan, “Ancak, EKDS cihazları ile uyumlu yeni nesil çipli kimlik kartları kullanılmalıdır. Güvenlik ve işlemlerde hız kazanmak için vatandaşların bir an önce yeni nesil çipli kimlik kartlarına geçmeleri gerekmektedir” dedi.

Tapu işlemleri sırasında vatandaşlara SMS ile bilgilendirme mesajları gönderiliyor. Bu mesajlarda kimlik kartlarının çip kısmında herhangi bir eksiklik, çatlak veya deformasyon olmaması gerektiği vurgulanıyor. Böyle bir durum yaşanırsa, vatandaşların nüfus müdürlüklerinden randevu alarak geçici kimlik belgesi ile imzaya gitmeleri isteniyor.