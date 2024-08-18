81 İldeki Bütün Tapu Sahiplerine Artık Zorunlu! Evi ve Arsası Olanlar Dikkat
Türkiye genelinde tapu sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir uygulama hayata geçirildi. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS), 81 ildeki tapu müdürlüklerinde kullanılmaya başlandı. Bu sistem, tapu işlemlerinde kimlik doğrulama süreçlerini hızlandırarak güvenliği artırmayı hedefliyor.
Yeni düzenlemeye göre, tapu işlemleri sırasında vatandaşlar, yeni kimlik kartlarını özel tasarlanmış POS cihazlarına yerleştirerek kimlik doğrulama yapacaklar. EKDS sayesinde, kimlik kartlarındaki biyometrik bilgiler, parmak izleri ve fotoğraflar sistemdeki verilerle karşılaştırılacak.
Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Özelmacıklı, sistem hakkında şu bilgileri verdi:
“Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi, daha önce pilot uygulamaları yapılmış ve şimdi Türkiye genelinde kullanılmaya başlanmıştır. Sistem, kimlik kartlarındaki biyometrik bilgileri doğrulayarak işlemlerin güvenliğini artırmaktadır.”
PARMAK İZİ İLE KİMLİK DOĞRULAMA
Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi, dolandırıcılığı önlemeyi ve mağduriyetleri azaltmayı amaçlıyor. Özelmacıklı, “Bu sistem, TC Kimlik Belgesi üzerindeki bilgilerin doğruluğunu MERNİS sistemi üzerinden teyit ediyor. Ayrıca, parmak izlerini alarak nüfus kaydındaki verilerle karşılaştırma yapılıyor. Kimlik doğrulama işlemi, kimlik kartının çip üzerinden gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı.
TAPU İŞLEMLERİNDE KİMLİK DOĞRULAMA ZORUNLU
Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan, kimlik doğrulamanın tapu devri işlemleri için zorunlu olduğunu belirtti: “Vatandaşlarımız, tapu devri işlemlerinde kimliklerini doğrulamak zorundadır. Başvurular tamamlandıktan ve tapu devri hazırlıkları yapıldıktan sonra, ilgili tapu dairelerine bizzat gidip imza atan kişiler, EKDS ile kimliklerini doğruladıktan sonra imza verebilecekler. Kimlik doğrulaması yapılamazsa, tapu devri işlemi ilerlemeyecek.”
YENİ KİMLİK KARTI ŞARTI
Eski kimlik kartlarının halen geçerli olduğunu belirten Özcan, “Ancak, EKDS cihazları ile uyumlu yeni nesil çipli kimlik kartları kullanılmalıdır. Güvenlik ve işlemlerde hız kazanmak için vatandaşların bir an önce yeni nesil çipli kimlik kartlarına geçmeleri gerekmektedir” dedi.
Tapu işlemleri sırasında vatandaşlara SMS ile bilgilendirme mesajları gönderiliyor. Bu mesajlarda kimlik kartlarının çip kısmında herhangi bir eksiklik, çatlak veya deformasyon olmaması gerektiği vurgulanıyor. Böyle bir durum yaşanırsa, vatandaşların nüfus müdürlüklerinden randevu alarak geçici kimlik belgesi ile imzaya gitmeleri isteniyor.