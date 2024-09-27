81 ildeki ATM'lerden Emekliler İçin Büyük Tehlike! Bankalardan Kredi Kartı Oyunu

TEKNİK ARIZA UYARISI

Tezel, ATM’lerin bazen teknik arıza bahanesiyle para vermediğini, ancak bu durumun sistematik bir sorun olduğunu belirtti. Türkiye genelinde pek çok ATM’nin iki gün boyunca nakit para çekimine kapalı olduğunu dile getiren Tezel, bankaların bu uygulamayla müşterileri kredi kartı kullanımına yönlendirdiğini ifade etti.