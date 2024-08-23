81 İlde Resmen Başladı: SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Para Çekerken Dikkat

Bankaların aldığı bu karara göre, veznelerden yapılacak para çekme işlemlerinde alt sınır 20 bin TL olarak belirlendi. Bu tutarın altındaki para çekme ve yatırma işlemleri yalnızca ATM’ler üzerinden gerçekleştirilecek. Bu düzenleme, bankalardaki yoğunluğu azaltmayı hedefliyor, ancak bazı vatandaşlar arasında tepkilere yol açtı.

Özellikle emekliler, bu yeni duruma nasıl uyum sağlayacakları konusunda endişeli. Bankalarda uzun süre sıra beklemek istemeyen emekliler, ATM'leri kullanmak zorunda kalacakları için bu kararı zorlayıcı buluyor. Teknolojiyle arası iyi olmayan vatandaşlar da benzer bir endişe içinde.