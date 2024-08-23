81 İlde Resmen Başladı: SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Para Çekerken Dikkat
Türkiye genelinde tüm bankacılık işlemlerini etkileyen yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Bankalar, para çekme işlemlerinde önemli bir değişiklik yaparak, veznelerden para çekme alt limitini 20 bin TL olarak belirledi. Bu uygulama, özellikle emekliler ve teknolojiye uyum sağlamakta zorluk çeken vatandaşlar üzerinde derin etkiler yaratacak.
ATM'lerin yaygınlaşmasına rağmen, banka veznelerindeki yoğunluk azalmadığı için bu karar alındı. Türkiye genelinde 49 bin 847 ATM bulunuyor ve bu cihazlar aracılığıyla vatandaşlar bankacılık işlemlerini daha hızlı gerçekleştirebiliyor. Ancak, ATM kullanmayı bilmeyen veya bu yöntemi tercih etmeyen birçok vatandaş, küçük miktarlar için bile saatlerce veznelerde sıra beklemek zorunda kalıyordu. Yeni uygulama, bu sorunu çözmek amacıyla getirildi.
Bankaların aldığı bu karara göre, veznelerden yapılacak para çekme işlemlerinde alt sınır 20 bin TL olarak belirlendi. Bu tutarın altındaki para çekme ve yatırma işlemleri yalnızca ATM’ler üzerinden gerçekleştirilecek. Bu düzenleme, bankalardaki yoğunluğu azaltmayı hedefliyor, ancak bazı vatandaşlar arasında tepkilere yol açtı.
Özellikle emekliler, bu yeni duruma nasıl uyum sağlayacakları konusunda endişeli. Bankalarda uzun süre sıra beklemek istemeyen emekliler, ATM'leri kullanmak zorunda kalacakları için bu kararı zorlayıcı buluyor. Teknolojiyle arası iyi olmayan vatandaşlar da benzer bir endişe içinde.
Bu yeni düzenleme, bankacılık işlemlerinde büyük bir değişiklik yaratırken, özellikle emekliler ve teknolojiye uyum sağlamakta zorluk çeken kişiler için önemli bir uyum süreci gerektirecek.