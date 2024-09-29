80 Yılda Bir Görülüyor! Gökyüzünde Görüntülendi

Bilim insanları tarafından 2023 yılı Ocak ayında keşfedilen C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızı, Türkiye gökyüzünde gözlemlenmeye başlandı. Yaklaşık 80 bin yıllık bir yörüngeye sahip olan bu kuyruklu yıldız, Cuma gününden itibaren gün doğumundan önce doğu ufkunda dürbün ve teleskoplarla izlenebiliyor ancak Güneş’e yakın olduğu için birkaç gün içinde çıplak gözle de görülebilecek.

Bilim insanları, kuyruklu yıldızın 8-13 Ekim tarihleri arasında Güneş’e en yakın konuma geleceğini öngörüyor. Bu dönemde Güneş’in sıcaklığı ve rüzgarları nedeniyle kuyruklu yıldızın parçalanma riski bulunuyor. Eğer parçalanmazsa, Ekim ayı ortalarından itibaren günbatımından sonra batı ufkunda tekrar gözlemlenebilecek.

Astrofotoğrafçı Murat Helvacıoğlu ve arkadaşı Sinan Kendirci, bu nadir doğa olayını görüntülemek için Kastamonu’da gece boyunca nöbet tuttu. Işık kirliliği olmayan bir alanda, kuyruklu yıldızı gözlemlemek için özel ekipmanlarını kullanarak 80 bin yılda bir gerçekleşen bu olayı kaydetti.

Kaynak: İHA