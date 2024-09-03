8 Yıldır Kapısı Kitli Halde Duruyor

Eskişehir’de bir parkta bulunan tuvaletlerin yaklaşık 8 yıldır kapalı olduğu iddia edilirken, ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar durumdan muzdarip. Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi’nde bulunan Yenikent Parkı’ndaki tuvalet problemi dikkat çekiyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan parkın bir köşesinde bulunan tuvalet kabinleri bazı vatandaşların iddiasına göre senelerdir kapalı bir biçimde duruyor. Parkta vakit geçiren vatandaşlar, ihtiyaçları için ise çevredeki hastaneye gitmek zorunda kalıyor. Vatandaşlar sorunun giderilmesini talep ediyor.

'HANİ HİÇ TUVALET OLARAK AÇIK OLDUĞUNU GÖRMEDİM'

Park yakınlarında 8 yıldır oturan Nurettin Yıldırım, bu süre zarfında tuvaleti hiç kullanamadığını belirtti. Konuyla ilgili Yıldırım, “Biz devamlı bu parka geliyoruz, problem ise tuvaletlerin devamlı kapalı oluşu. Yani hiç açık görmedik, üzerinde anahtar var. Zannedersem depo olarak da kullanıyorlar. Hani hiç tuvalet olarak açık olduğunu görmedim, hiç tuvalete açık görmedim. Ben 8 senedir buradayım, sürekli geliyorum bu parka. Açık olduğunu görmedim yani” dedi.

'BU UYGULAMAYA ANLAM VEREMİYORUM'

İsminin açıklanmasını istemeyen bir kadın ise, özellikle yaz aylarında bu parkın gece gündüz tercih edildiğini, insanların aileleri ile birlikte burada güzel vakit geçirdiğini anlattı. Parka gelenler içinde yaşlılar, yürüme zorluğu yaşayanlar ve çocukların da olduğunu anlatan kadın, "Bu kadar güzel park ve yıllardır kapalı olan tuvaletler. Doğrusu bu uygulamaya bir anlam vermek mümkün değil. Burada zaten yüzlerce insan dinlenmeye geliyor. Tuvaletler, lavabolar olması çok gerekli. İhtiyacı olanlar ne yapacaklar? Bazıları yakınlardaki bazı kurumlara ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Mevcut tuvaletlerle bir sıkıntı varsa bu giderilmeli ve halka açılmalı" diye anlattı.

Kaynak: İHA