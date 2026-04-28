8 Yaşındaki Osman'ı Bulmak İçin Zamanla Yarış: 400 Kişilik Ekip Her Yerde Arıyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı köyünde dereye düştüğü tahmin edilen Osman Taş'ı (8) arama çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı çalışmalarda şu ana kadar Taş’a ait bir ize rastlanmadı.

Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı köyünde 2 gün önce sabah saatlerinde en son dere kenarında görülen Osman Taş’tan haber alamayan yakınları, yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suya düştüğü tahmin edilen Osman Taş için ekipler, dere boyunca arama yaptı. Su altında da arama çalışmaları yürütüldü. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmaları için Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 6 kişilik su altı ekibi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Van Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç polisler, Van AFAD su altı ekipleri sevk edildi. İki gün boyunca yürütülen çalışmalardan bir sonuç alınamadı.

SAK PERSONELİ SUYA KAPILARAK SÜRÜKLENDİ

Arama çalışmaları bugün sabah saatlerinde yeniden başladı. AFAD, SAK, JAK, itfaiye, jandarma, dalgıç polisler, güvenlik korucuları, sağlık ve gönüllü ekiplerden oluşan yaklaşık 400 kişilik bir ekip tarafından sürdürülen çalışmalara rağmen henüz Taş’a ait bir ize rastlanmadı. Çalışmalar sırasında bir SAK personeli suya kapıldı. Yağış ve eriyen kar suları nedeniyle debisi yükselen derede akıntıya kapılarak sürüklenen SAK personeli, dalgıç ekipler tarafından uzatılan iple kurtarıldı.

OĞLU DAHA ÖNCE KAYBOLAN BABA DA ÇALIŞMARA DESTEK VERDİ

Öte yandan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs 2025'te girdiği Avaşin Deresi'nde akıntıya kapılıp kaybolan ve yapılan tüm aramalara rağmen izine rastlanmayan İbrahim Kom'un (17) yakınları da Yufkalı köyüne gelerek Osman'ı arama çalışmalarına destek verdi. İbrahim Kom'un babası Nevzat Kom, aynı acıyı yaşadıklarını belirterek, "Ben de oğlumu kaybettim. Yaşadıkları acıyı biliyorum Şemdinli’de yaşanan bu olayı duyunca aileye destek vermek istedim ve aramalara katıldım. Allah aileye sabır versin" dedi.

Osman Taş'ın amcası Sami Taş ise "Devlet millet seferber olmuş durumda. Bizlere destek veriyorlar. İnşallah en kısa zamanda buluruz. Yüksekova’da oğlunu kaybederek aynı acıyı yaşayan Nevzat Kom'unda yanımıza gelerek destek olmasına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İsrail Konsolosluğu Saldırganı İfadesinde Planı Tek Tek Anlattı! 'Kafama Sıkın Dedim Sıkmadılar' İsrail Konsolosluğu Saldırganı İfadesinde Planı Tek Tek Anlattı! 'Kafama Sıkın Dedim Sıkmadılar'
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
CHP Keçiören İlçe Başkanlığı'na Saldırıda Karar CHP Keçiören İlçe Başkanlığı'na Saldırıda Karar
Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Delil! Umut Altaş'tan Şok Mesaj: 'Her Şeyi Anlatırım' Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Delil! Umut Altaş'tan Şok Mesaj: 'Her Şeyi Anlatırım'
Son 2 Gün Kaldı! Ödemeyen Yandı: Gecikene Ceza Kesilecek Son 2 Gün Kaldı! Ödemeyen Yandı: Gecikene Ceza Kesilecek
Çanakkale'de Kadın Cinayeti! Eşini Öldürüp İntihar Etti Çanakkale'de Kadın Cinayeti! Eşini Öldürüp İntihar Etti
Fenerbahçe'de Seçim Tarihi Belli Oldu: Sadettin Saran Aday Olmayacak Fenerbahçe'de Seçim Tarihi Belli Oldu
250 Yıllık Sessizlik Bozuluyor mu? Dev Fay İçin Kritik Süreç Başladı: 8 İl Risk Altında 250 Yıllık Sessizlik Bozuluyor mu? Dev Fay İçin Kritik Süreç Başladı: 8 İl Risk Altında