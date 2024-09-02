8 Saka Kuşunu İzinsiz Yakaladı! Kaçak Avcılara Ceza Yağdı

Antalya'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'ne bağlı av koruma ekiplerinin hafta sonu gerçekleştirdiği denetimlerde, toplam 38 kişi kontrol edildi. Yapılan incelemelerde, 2 şahısın avcılık belgesi olmadan avlandığı tespit edilirken, 1 şahısın doğadan canlı mühre ses cihazı ve ağ yardımıyla 8 saka kuşu yakaladığı belirlendi.

İlgili şahıslara toplamda 25 bin 485 lira idari para cezası uygulanırken, saka kuşlarını yakalayan şahsa 45 bin lira tazminat cezası kesildi. Ayrıca, av malzemelerine el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi. El konulan eşyalar arasında 2 kafes, bir ağ düzeneği ve 4 ses cihazı bulunuyor. Denetimlerin, bölgedeki doğal yaşamı koruma amacını taşıdığı belirtildi.

Kaynak: İHA