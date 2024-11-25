8 Kişinin Öldüğü Dehşette Tüyler Ürperten Detay! Katliamın Aylar Süren Planı Ortaya Çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de 33 yaşındaki Bahtiyar Aladağ, ailesine dehşeti yaşattı. Aile evinde silahla katliam yapan Bahtiyar Aladağ, annesi Necmiye Aladağ ve babası Muhammet Aladağ’ı öldürüp, kız kardeşi Buket Aladağ’ı ise silahla yaraladı.

Bahtiyar Aladağ aile evinde yaşattığı dehşetin ardından bu kez de Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bir kuaför dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda çalışan Mehmet Salih Özsökük hayatını kaybederken, eşinin kardeşi Gökhan Soylu ise, ağır yaralandı.

KATLİAM İLÇE İLÇE GEZDİ

Aracıyla Avcılar’dan Esenyurt’a giden Bahtiyar Aladağ kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de silahla vurarak öldürdü. Bir gün içinde 3 ayrı ilçede katliam yapan Bahtiyar Aladağ, son olarak otomobilinde başına ateş ederek intihar etti.

Korkunç cinayetlerin ardından yeni bir katliam daha ortaya çıktı. Aladağ'ın eşi, çocuğu ve kayınvalidesinin cansız bedenleri de bulundu. Korkunç olayda ölü sayısı 8'e yükseldi.

KATLİAMA KENDİ EŞİ VE ÇOCUĞUNDAN BAŞLAMIŞ

Türkiye’nin kanını donduran cinayetlere ilişkin yeni detaylar, tüyler ürpertti. Bahtiyar Aladağ’ın ilk olarak eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki çocuğu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'yu Büyükçekmece göl kenarına götürerek öldürdüğü iddia edildi.

AYLARCA ATIŞ TALİMİ YAPTI İDDİASI

Bahtiyar Aladağ'ın uyuşturucu bağımlısı olduğu, Avcılar'da bulunan kendisine ait berber dükkanında aylarca havalı tabancayla atış talimi yaptığı iddia edildi. Aladağ’ın birkaç yıl önce uyuşturucu krizine girip evdeki eşyalara ve çevresine zarar verdikten sonra olay yerine gelen polislere de mukavemet gösterdiği öğrenildi.

KOMŞUSU KONUŞTU: KARDEŞİ ONU EVE SOKMUYORDU

Öte yandan Bahtiyar Aladağ’ın komşusunun olaya ilişkin ifadesi de dikkat çekti. Sabah’ta yer alan bilgiye göre ailenin komşuları, dehşete ilişkin şunları söyledi: Kız kardeşiyle sorunu vardı. Annesi ve babasıyla iyiydi. Tartışınca onu evden kovmuş kardeşi. Eve erken gel geç geliyorsun demiş ve onu evden kovmuş. Çocuk eşi ve çocuğuyla geliyordu ama annesini babasını alıp gidip geziyorlardı. Yine geliyorlardı. Ama kardeşi onu eve sokmuyordu. Öyle anlatıyordu kadın.

Kaynak: İHA