8 Gündür Haber Alınamayan Elif Kumal'ın Ailesi Konuştu: 'Bu Kayıp Değil, Organize Cinayet'

Balıkesir’in Erdek ilçesinde sevgilisi Enis G. ile kamp yaparken kaybolduğu iddia edilen Elif Kumal’dan hala haber alınamıyor. Yukarıyapıcı Göleti çevresinde yürütülen arama çalışmaları 8’inci gününe girerken, jandarma, polis, AFAD ve gönüllü ekipler gölet ve çevresinde karadan, havadan ve su altından tarama yapmayı sürdürüyor. Çalışmalara 27 jandarma timi ve 121 personel katılıyor.

"ORGANİZE CİNAYET" ŞÜPHESİ

Arama çalışmalarını bölgede takip eden ağabey İbrahim Kumal Sabah'a konuştu. Olayın bir kayıp vakası olmadığını düşündüklerini belirterek, “Şüphelerin odağında Enis G. var. Bu olayın bir kayıp vakası değil, organize cinayet olduğunu düşünüyoruz. Çok çelişki var” dedi.

“SAATLERCE SİLAH SESİ DUYDUK”

Aynı gece gölet yakınında kamp yapan beş kişilik bir grup da dikkat çeken iddialarda bulundu. Gençlerden biri, “Saat 21.30 sıralarında bayağı bir silah sesi duyduk. Yaklaşık yarım saat kadar sürdü. Silah seslerinden sonra müzik sesleri geldi” diyerek gece boyunca silah seslerinin kesilmediğini söyledi.

GECE KAMP ALANINDA DOLAŞAN ŞÜPHELİ KİŞİ İDDİASI

Tanıklara göre gece ilerleyen saatlerde gri kapüşonlu bir kişi kamp alanına gelerek araç sorguladı; daha sonra farklı araçların bölgeden Yukarıyapıcı yoluna doğru gidip geri döndüğü görüldü. Tanıklardan biri, ertesi gün kayıp haberini öğrendiklerini belirterek, “Yani bize gelip ‘kız arkadaşım kayboldu’ ya da buna benzer bir şey söylemedi” dedi.

“ELİF’İ DEĞİL ARACI SORDU” DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Ağabey İbrahim Kumal, kardeşinin kaybolduğu ilk saatlerde davranışların şüphe uyandırdığını belirterek, “Kardeşim kaybolduktan sonra bölgedeki gençlere arabayı soruyor, Elif’i değil. ‘Kız arkadaşım kayboldu’ demiyor. Burası kaybolan birini tek başına arayabileceğin bir bölge değil. Enis G., jandarma veya polise hiçbir devlet kurumuna haber vermemiş. Ertesi gün sabah saat 12.06’da jandarmaya bilgi düşüyor” dedi.

“TÜFEĞİM YOK” DEDİ, ARAÇTAN TÜFEK ÇIKTI

Arama çalışmalarını takip eden Elif'in arkadaşı şunları kaydetti:

"Jandarma yüzündeki çizikleri sorunca, 'Onlar önceden vardı' dedi.Jandarma, 'Onlar yeni olmuş' karşılığını verdi. Biz inanmadık yüzünün yeni çizildiği çok belliydi. 'Tüfeğim yok' dedi, arabasından tüfek çıktı. Fişeği eksik çıktı. Jandarmanın sorduğu Enis'in inkar ettiği şeylerin hepsi arabasından çıktı."

“BU KAYIP DEĞİL, ORGANİZE CİNAYET”

Aile, kayıp dosyasının cinayet şüphesiyle değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Ağabey,

“Bu olayın bir kayıp vakası değil, organize cinayet olduğundan şüpheleniyoruz. Serbest bırakılması ayrı bir durum. Bu kadar kolay olmamalı” sözleriyle tepki gösterdi.

Kaynak: Sabah